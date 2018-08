Jovem cria perfil no Tinder para dar um encontro de presente de Natal para sua irmã

O Tinder virou um meio de dar um presente inusitado no Natal. Foto: REUTERS/Mike Blake

O que você costuma dar de presente para seus irmãos no Natal? A norte-americana Megan Steffen, de Chicago, foi bastante original na hora de presentear sua irmã Emily: um encontro com um rapaz conquistado através do Tinder. A história foi publicada no Twitter e viralizou.

Megan disse ao Mashable que a ideia surgiu após uma brincadeira com Emily, mas, sem que a irmã soubesse, ela pôs a ideia em prática. Ela então criou um perfil para a irmã no Tinder com a seguinte biografia:

"Esse Tinder é administrado pela irmã da Emily, Megan. Eu sou uma 'mão de vaca', então, para o Natal, eu vou dar um encontro com alguém do Tinder para minha irmã. Estou procurando por um cunhado, então, sem transas casuais. Emma é uma garota incrível, com uma personalidade ótima, ama fotografia e é uma barista ótima. Sua melhor qualidade é ser minha irmã. Apenas pedidos sérios!".

For Christmas, I got my sis tinder dates, matched with 85 guys, interviewed over 39, and created a PowerPoint. Too extra or not enough ?? pic.twitter.com/rG4oINv9nR — Meg (@Megan_Steffen) 28 de dezembro de 2017

Ela contou que algumas pessoas perguntaram se era realmente ela quem administrava a conta, outros se voluntariaram para serem embrulhados como presentes de Natal e outros apenas se divertiram com a descrição.

Alguns dias depois, uma amiga de Emily viu o perfil e mandou para ela. Então Megan criou uma apresentação no PowerPoint mostrando os candidatos do Tinder para a irmã. Ela escolheu um deles e eles vão se encontrar na próxima semana. "Eu espero que eles tenham muitos encontros, se apaixonem, se casem, tenham uma filha, e deem meu nome para ela", brincou Megan.

VEJA TAMBÉM: Primeiros encontros que tiveram um desfecho desastroso