Jovem cai de brinquedo nos EUA e é salva por frequentadores do parque

Jovem cai de atração em parque de diversões nos EUA e sai sem ferimetos graves. Foto: Pixabay

No último sábado, 24, uma jovem não identificada passou por um momento de tensão ao ficar pendurada em uma das atrações do parque temático Six Flags Great Escape, em Nova York.

Uma testemunha registrou o momento e postou em seu perfil no Facebook. O vídeo já teve mais de 1,6 milhões de visualizações.

A adolescente estava no Sky Ride, uma espécie de teleférico, quando ficou pendurada pelos braços. Não há informações sobre o que teria ocorrido ou quanto tempo ela ficou ali.

Uma multidão se reuniu abaixo da atração e a incentivou a pular. Depois de alguns segundos, ela se joga, passa por entre galhos de árvore e é salva.

Na publicação do vídeo, a testemunha disse que o parque não tinha meios para o resgate e agradeceu às pessoas que se uniram para pegá-la. Em nota ao jornal The Washington Post, o Six Flags Great Escape disse que possui um plano de ação para atender falhas nas atrações.

"Como parte de nossa prática anual, um treinamento de evacuação é conduzido em parceria com o pessoal da emergência local nesta atração particular", disse um porta-voz do parque temático.

"Toda situação é única e requer o tempo e as ferramentas apropriadas para a evacuação. Estamos revisando nossos procedimentos internos para garantir a segurança dos nossos convidados e membros da equipe", completou.

Segundo o jornal norte-americano, a jovem de 14 anos foi inicialmente atendida pela equipe de emergência do parque e, em seguida, levada para um hospital local. Ela permanece em estado estável e sem ferimentos graves.