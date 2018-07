Jovem assume ser a 'salvadora' do 'show dos atrasados' do Enem

Meme publicado no Twitter pelo perfil @triscolor Foto: Twitter/ @triscolor

A principal diversão dos usuários do Twitter neste domingo, 5, foi comentar em tempo real o fechamento dos portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Muitos internautas disseram que esse ano 'foi fraco', pois poucos estudantes chegaram atrasados. Mas o 'show dos atrasados', hashtag usada na rede social para se referir ao assunto, poderia ter sido mais decepcionante ainda no quesito memes se não fosse por Amanda Alves.

"Minha faculdade está morta, mas pelo menos salvei o 'show dos atrasados', publicou em seu perfil dizendo ser a jovem de cabelos ruivos longos que aparece em diversas piadas sobre esta edição do exame. O tuíte já teve mais de 19 mil curtidas; muitas respostas bem-humoradas demonstrando 'gratidão' e 'admiração'; mas algumas pessoas também levantaram a teoria de que tudo foi planejado.

De fato, a garota está curtindo seu momento de fama e o vendo seu número de seguidores aumentar. Ela também está usando a rede social para divulgar os próprios memes.

Não acredito que tem foto minha por todo lado, tô me sentindo famosa — Amanda Alves (@_amalves) 5 de novembro de 2017

Já que vocês tão me achando ícone já me segue no Instagram pq quero o meu momento @amalvesbae, os humilhados serão exaltados — Amanda Alves (@_amalves) 5 de novembro de 2017

Tô divulgando meus memes mais que Selena Gomez em Fetish — Amanda Alves (@_amalves) 5 de novembro de 2017

Até as publicações de Amanda antes da prova foram usadas em memes:

Indo fazer a prova, Deus me defenderay — Amanda Alves (@_amalves) 5 de novembro de 2017

E você acha que Amanda é um fenômeno legítimo do movimento atrasados do Enem ou ela planejou tudo?

Memes e novelas se 'transformam' em filmes famosos na visão de brasileiros; confira