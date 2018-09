Jovem arrecada R$ 65 mil para levar meninas para assistirem a 'Uma Dobra no Tempo' no cinema

A apresentadora Oprah Winfrey é uma das estrelas do filme. Foto: Disney/Reprodução

Uma adolescente americana de 14 anos conseguiu levantar o equivalente a R$ 65 mil para enviar centenas de meninas para assistir ao filme de ficção científica Uma Dobra no Tempo usando uma plataforma de financiamento coletivo online, a fim de mostrar a importância da representatividade feminina no cinema.

O filme conta com participação de Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e Mindy Kaling, que vivem três criaturas que vão ajudar a pequena Meg (Storm Reid) a encontrar seu pai, o cientista Alex Murry (Chris Pine), que está preso em outro planeta.

Taylor Richardson, que tem apenas 14 anos, já havia feito algo semelhante no passado. Quando tinha 9 anos, conseguiu o dinheiro necessário para viajar para um acampamento espacial. Ela sempre gostou dessa área do conhecimento e, no ano passado, conseguiu o equivalente a R$ 60 mil para levar mil meninas para assistirem ao filme Estrelas Além do Tempo, em Jacksonville, na Flórida.

O longa-metragem conta uma história real de mulheres negras que fizeram parte do programa espacial americano nas décadas de 1950 e 1960, quando as leis de segregação racial estavam em vigor.

Em uma entrevista à rede de televisão americana ABC, Taylor disse que criou a campanha porque acredita que a representatividade é importante. "Quero que todas as meninas, especialmente as meninas de cor, saibam que elas podem ser o que quiserem quando crescerem. Podem lutar e ter falhas e, ainda assim, ter sucesso na vida".

Uma Dobra no Tempo tem estreia prevista no Brasil no dia 29 de março.