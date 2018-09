Jovem acha e tatua bilhete que avó escreveu anos antes de morrer

Tatuagem que Lumiá fez para sua avó. Foto: Instagram / @aninha.tattoo

A tatuadora Ana Laura Hernandes compartilhou a história de uma bela homenagem que uma de suas clientes chamada Lumiá, que decidiu eternizar na pele.

No Instagram, a tatuadora mostrou a tatuagem com os dizeres: "Eu te amo mais do que possas imaginar". Em seguida, compartilhou a explicação da própria Lumiá.

"Minha avó, nove anos de falecida, e um papelzinho que com certeza tem mais de 15 anos. Encontrar esse papel foi a minha melhor resposta", disse a jovem.

Em entrevista ao site Vix, Lumiá explicou que escreveu o bilhetinho com a mensagem "Eu amo minha avó Helena" quando tinha menos de nove anos de idade. Aos 14, quando Maria Helena morreu, ficou com alguns de seus pertences - entre eles, uma bolsinha em que guardava orações.

Anos depois, a jovem encontrou o bilhete que havia entregado e sequer lembrava mais, com a resposta 'inédita', que decidiu eternizar em uma tatuagem.

Confira o resultado abaixo (clique na seta sobre a imagem para conferir as outras fotos).