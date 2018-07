Jornal deixa escapar brincadeira em chamada

Foto: Reprodução/Twitter

O dia foi agitado na redação do jornal O Liberal, do município de Americana, no interior de São Paulo. A publicação deixou escapar uma brincadeira na capa desta quinta-feira, 06.

Antes da impressão, ninguém percebeu o título 'Brasil pega Bolívia, mas o safado do Bruno não fez esta chamada'.

O jornal chegou até a pedir desculpas no Facebook pelo deslize. 'O compromisso com a verdade, presente nos 64 anos da empresa, nos deixa tranquilos para admitir que momentos de descontração também existem na redação (afinal somos humanos), mas que erros como esses não devem ocorrer', publicou.

Uma coisa é certa: Bruno nunca mais vai esquecer de fazer uma chamada na vida.