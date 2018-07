Jornal comete erro e troca símbolo do gênero feminino pelo masculino

Washington Post trocou símbolo feminino pelo masculino. Foto: Reprodução/Twitter

Na semana passada, o jornal americano The Washington Post publicou em suas redes sociais a capa da revista Express, uma publicação a parte do jornal sobre cultura, gastronomia e comportamento. Mas havia um erro: a capa trocou o símbolo do gênero feminino pelo masculino, como mostra a imagem acima.

O assunto principal da capa era uma grande passeata a favor do direito das mulheres e o símbolo era formado por centenas de mulheres sobre um fundo rosa. Imediatamente, seguidores da revista no Twitter e no Facebook apontaram o erro.

"Por favor, expliquem a troca do símbolo feminino pelo masculino na capa de vocês", disse um internauta no Facebook, enquanto, no Twitter, muitos anexaram prints da busca do Google mostrando como é fácil descobrir qual é o símbolo do gênero feminino.

This is how the cover should have looked. We apologize for the mistake. pic.twitter.com/MKKOkHPV8T — Express (@WaPoExpress) 5 de janeiro de 2017

Pouco tempo depois, o The Washington Post apagou as publicações e postaram um pedido de desculpas. "Nós cometemos um erro em nossa capa nesta manhã e nós estamos muito envergonhados. Nós erroneamente usamos um símbolo masculino ao invés de um símbolo feminino", tuitou o perfil. Depois, eles publicaram a capa com o símbolo correto.

O problema é que foi a capa errada que foi para a gráfica e para as bancas, como mostra a foto abaixo:

Eles se desculparam, mas a capa errada foi parar nas bancas. Foto: Reprodução/Twitter

Os seguidores reagiram com críticas e com bom humor:

'Aqui estão algumas imagens gratuitas que podem ser úteis'

@WaPoExpress @GoldenTent How the fuck did you even do that?How many people saw that cover and gave it the thumbs up? It's almost impressive — Paul (@31Pll) 5 de janeiro de 2017

'Como vocês conseguiram fazer isso? Quantas pessoas viram essa capa e deram um ok?'

Foi isso que vocês fizeram, não foi?

@WaPoExpress how many eyes were on this before it went to print? Art directors, writers, editors. Good lord — zip (@zippo1155) 7 de janeiro de 2017

'Quantos olhos olharam para isso antes da impressão? Diretores de arte, escritores, editores... Meu Deus'

'Essa é a coisa mais divertida que eu vi neste ano'

Difícil assim.