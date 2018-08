Jogo de Harry Potter é lançado para dispositivos móveis

Em novo jogo de Harry Potter, é possível aprender magia e conhecer outros personagens. Foto: Youtube/Harry Potter: Hogwarts Mystery Official Launch Trailer/Jam City

A espera acabou e, agora, os fãs de Harry Potter podem - quase - ser um aluno de Hogwarts. O jogo Harry Potter: Hogwarts Mystery, que ganhou primeiro trailer em janeiro, foi lançado nesta quarta-feira, 25, para Android e iOS.

No jogo de RPG (role-playing game), é possível escolher uma das casas em que a escola de magia é dividida, aprender feitiços e conhecer outros personagens e estudantes.

No trailer oficial de lançamento do jogo, personagens ícones da saga aparecem para dar as boas-vindas, como Minerva McGonagall, Albus Dumbledore e Severo Snape.

O jogo já está disponível para ser baixado e, quando for à escola de magia, não se esqueça da lista de livros necessários, avisa Minerva.