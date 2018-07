Jogadores da seleção brasileira criam grupo de Counter-Strike na Steam

Os jogadores da seleção brasileira criaram um grupo na Steam para jogar Counter-Strike: Global Offensive nos momentos de folga na Rùssia Foto: Wilton Junior/Estadão

Usuários da rede social Reddit descobriram um grupo na Steam, uma plataforma de jogos eletrônicos online, no qual jogadores da seleção brasileira se reúnem para jogar partidas do game Counter-Strike: Global Offensive nos momentos de folga dos treinos na Rússia.

No grupo, chamado "Meninos do Hexa", os jogadores estão com nomes falsos, mas o Reddit conseguiu decifrar quem é quem. Neymar usa o nome de "Menino Ney", Gabriel Jesus é "-J-E-S-U-S", Casemiro é "CasAo…", Philippe Coutinho é "coutinho11" e Willian é "WBS". A foto de perfil do grupo é da comemoração em homenagem ao CS:GO protagonizada pelos cinco após o primeiro gol no jogo contra o México na segunda-feira, 2.

Nas redes sociais, os jogadores da seleção já mostraram fotos e vídeos do grupo participando de partidas do game e eles até disputaram partidas junto com os integrantes do MIBR, time brasileiro que é considerado um dos melhores do planeta em Counter-Strike: Global Offensive.