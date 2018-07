Jogador de Counter-Strike recebe apoio após sofrer bullying

Jogador arrecadou mais de US$6 mil após sofrer bullying em uma partida de Counter-Strike. Foto: Jake Michaels / The New York Times

Quando Adam Bahriz foi jogar Counter-Strike, famoso game online de tiro, na última segunda-feira, 17, ele entrou em uma ‘sala’ de jogo e avisou que tinha um problema nos dentes e não conseguia falar direito. Logo que tentou armar uma estratégia com os outros jogadores, eles pensaram que Bahriz era um ‘troll’ (alguém que está no jogo apenas para 'zoar') e começaram a insultá-lo e fazer graça de como ele estava falando.

Bahriz é um jovem de 17 anos que sofre de uma doença rara chamada neuropatia sensitiva e autonômica hereditária tipo II, uma patologia que afeta principalmente as terminações nervosas e diminui a sensibilidade tátil das pessoas. Por conta dessa doença, Bahriz teve que retirar a maioria dos dentes e parte do nariz.

O adolescente ainda tentou continuar jogando, mas logo foi banido da sala por outros jogadores. Algumas pessoas assistiram a transmissão que ele fazia do jogo no Twitch (plataforma em que jogadores transmitem partidas de games) e postaram as imagens na rede social Reddit. O post viralizou e logo vários jogadores se juntaram para apoiar Bahriz, inclusive profissionais como o brasileiro Fallen, da SK Gaming.

Com isso, várias pessoas entraram para assistir o stream que Bahriz fez naquele mesmo dia, que bateu mais de 3 mil espectadores enquanto que, em transmissões anteriores, ele tinha uma média de dez visualizações. Vários começaram a doar dinheiro como forma de apoiá-lo, ele arrecadou cerca de US$ 6 mil e disse que vai completar seu tratamento dentário com essa quantia. A plataforma Twitch o nomeou como jogador do dia na segunda-feira e vários times profissionais de Counter-Strike ofereceram patrocínio ao jovem.

Veja abaixo a homenagem que o Twitch fez a Bahriz: