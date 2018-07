Jay Z e Beyoncé vão se apresentar em show beneficente

Jay Z e Beyoncé. Foto: Reprodução

O Tidal, serviço de streaming criado por Jay Z, vai promover um show beneficente em Nova York e contará com a presença do rapper, Beyoncé, Nicki Minaj, Lil 'Wayne e Lauryn Hill. Todos os lucros serão destinados para instituições de caridade.

De acordo com a coluna 'Page Six', do jornal New York Post, os ingressos para o show custarão a partir de US$ 50, mas haverá pacotes VIP disponíveis por US$ 100 mil.

Os lucros serão divididos entre as instituições de caridade nomeadas pelos artistas presentes no projeto e a Robin Hood Foundation, que luta contra a pobreza e financia programas educacionais nas áreas mais pobres de Nova York.

O show será transmitido ao vivo por streaming no Tidal. O evento seria uma boa ocasião para Jay Z e Beyoncé desvendarem a música na qual eles estariam trabalhando em conjunto no início deste ano.

O casal dominou as manchetes depois que a cantora de Formation lançou seu álbum visual Lemonade em 23 de abril, já que muitas das letras no LP deram indícios de que o rapper tinha sido infiel, mas que eles tinham superado os problemas no casamento.

E, embora eles nunca abordaram diretamente as especulações, foi alegado que eles planejavam responder em um álbum conjunto que seria lançado no Tidal. Uma fonte disse: "Jay e Beyoncé nunca iriam fazer uma entrevista para abordar todas as questões que surgiram depois de Lemonade. É mais o estilo deles responder através da música".

Esta não é a primeira vez que os cantores - que se casaram em abril de 2008 - trabalham juntos - em 2002, eles gravaram a canção Bonnie & Clyde, seguida por Crazy In Love, em 2003.