Japonesa de oito anos impressiona tocando Led Zeppelin na bateria

Uma garota japonesa de oito anos faz sucesso no YouTube tocando clássicos de Led Zeppelin e outras bandas de rock Foto: YouTube/Kaneaiyoyoka

As clássicas músicas da banda de rock britânica Led Zeppelin não são conhecidas só pelos vocais fortes de Robert Plant, mas também pelo estilo agressivo de bateria de John Bonham, considerado um dos melhores bateristas de todos os tempos e que impôs o ritmo em composições como Immigrant Song, Moby Dick e When the Levy Breaks.

No YouTube, a pequena Yoyoka Soma, garota japonesa com apenas oito anos, impressionou os usuários da plataforma de vídeos com seus covers de bateria das músicas do Led Zeppelin e de outras bandas conhecidas. Seu sucesso foi tanto que ela inclusive fez um álbum onde toca bateria junto com a banda da sua família.

Segundo sua página na plataforma, Yoyoka toca o instrumento desde os dois anos de idade e tem como os seus bateristas John Bonham, Benny Greb e Chris Coleman.

Veja abaixo alguns dos vídeos dela tocando.