Japão inaugura trem-bala com temática da Hello Kitty; veja fotos

Trem-bala com temática Hello Kitty no Japão. Foto: Kyodo via Reuters

A West Japan Raiway, companhia de trens-bala do Japão, inaugurou há algumas semanas um trem todo especial, com temática da Hello Kitty.

Por fora, detalhes em rosa e branco e adesivos da personagem. Por dentro, o chão cor de rosa divide espaço com poltronas roxas e janelas com recados de Kitty aos passageiros, como "esperamos te ver de novo". O trem foi inaugurado no dia 30 de junho na cidade de Nakagawa.

O trem passa pela Shinkansen, rodovia ferroviária de alta velocidade que contempla boa parte da região metropolitana de Tóquio.

Veja mais fotos abaixo:

Trem com temática da Hello Kitty. Foto: Kyodo via Reuters

O trem foi inaugurado no dia 30 de junho na cidade de Nakagawa. Foto: Kyodo via Reuters