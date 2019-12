J. J. Abrams se reúne com criadores da PerifaCon, a ‘CCXP das favelas’

Encontro de J. J. Abrams com o quarteto fundador da PerifaCon. Na última foto, um jovem aparece vestido de Batman enquanto olha para o horizonte do Capão Redondo, periferia de São Paulo. Foto: PerifaCon / Divulgação

J. J. Abrams, diretor de Star Wars: A Ascensão Skywalker, reuniu-se com os quatro fundadores da PerifaCon, festival gratuito de cultura pop, geek e nerd da periferia de São Paulo, durante a Comic Con Experience (CCXP) 2019 no último sábado, 7.

Durante o encontro, o cineasta falou aos jovens que a representatividade negra, LGBT+ e de outros grupos sociais é "um movimento sem volta". Além disso, ele encorajou o quarteto a continuar com o evento nas franjas da cidade, dizendo que "eles podem fazer tudo, menos ficar calados [diante das diferenças da sociedade]".

A declaração não é para menos. Em entrevista ao E+, uma das coordenadoras do PerifaCon, Luíze Tavares, conta que o objetivo é levar o mundo nerd a todos, pois os mais pobres nem sempre têm condições de pagar pelos ingressos da CCXP, que variam entre R$ 90 e R$ 430.

A afirmação dela se reflete na realidade de outros jovens de zonas pobres de São Paulo. Gustavo Batista, de 17 anos, mora na Vila Brasilândia e se identificou com a ideia, porque lembra que já ficou sem comer na Comic Con por falta de dinheiro. "Não comia nada porque as coisas são muito caras, inclusive as pequenas. Até hoje, só comprei um chaveiro lá por 15 reais", diz. Segundo a CCXP, a média de gastos dos participantes é de R$ 300 dentro do evento.

Gustavo Batista na ComicCon. Foto: Cedida por Gustavo Batista

Segunda edição da Perifa Con

A segunda edição do PerifaCon ocorrerá nos dias 11 e 12 de abril de 2020, no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, extremo leste da capital paulista.

A informação, confirmada pelos organizadores, reflete o sucesso da primeira edição, que superou as expectativas e recebeu mais de quatro mil pessoas. A agenda ainda não foi divulgada.