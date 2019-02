Ivete Sangalo envia mantimentos para comunidade atingida por chuva no Rio

Ivete Sangalo faz doações para o Vidigal, comunidade no Rio de Janeiro atingida por forte chuva no início de 2019. Foto: Instagram/@ivetesangalo/@famagla

Ivete Sangalo é mais uma personalidade que se sensibiliza com a situação da comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, que foi atingida por forte chuva no início do ano. Diversas famílias perderam suas casas com a tempestade e precisam de ajuda.

Na quinta-feira, 7, o ator Jonathan Azevedo, que mora ao lado de uma área onde houve um deslizamento, publicou stories em seu Instagram mostrando como ficou o local.

Jonathan, que vive na região do Vidigal, se mostrou impressionado: "Se liga numa parada... Minha casa é ali... Olha onde foi o deslizamento... Nem [a] 100 metros da minha casa. Tô muito de cara com isso. Olha isso tudo aqui, c***, pertinho da minha casa”.

A atriz Roberta Rodrigues também se sensibilizou e fez um apelo, com vídeo nas redes sociais, para que as pessoas fizessem doações para a comunidade. Nesta terça-feira, 12, ela flagrou o momento da chegada de um caminhão repleto de mantimentos. “Vou mostrar quem mandou tudo isso”, afirmou a atriz. “Veveta! Ser de luz! Olha o que você está proporcionando”, vibrou Roberta Rodrigues, que recebeu o abraço da apresentadora Cissa Guimarães.

Voluntários ajudaram a descarregar os mantimentos enquanto cantavam e dançavam músicas da Ivete.

Assista ao vídeo:

Nesta semana, ao completar 22 anos de idade, a funkeira Jojo Todynho aproveitou a festa para pedir aos convidados que façam doações para a comunidade Vidigal, no Rio de Janeiro.