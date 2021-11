Italiano reproduz Fontana di Trevi com 20 mil peças de Lego. Foto: ANSA

Um artista italiano fez uma reprodução icônica da Fontana di Trevi, uma das principais atrações turísticas da Itália, com cerca de 20 mil peças de Lego.

O autor da obra é Maurizio Lampis, presidente da Associação Cultural Karalisbrick e fundador do Museu de peças de Lego Karalisbrick em Sestu, na Sardenha.

"O projeto começou há cinco meses com o objetivo de reproduzir um dos monumentos mais importantes da Itália após a construção, em 2019, da Basílica di Bonaria em Cagliari, símbolo da Sardenha", disse Lampis à ANSA.

Segundo o italiano, "foram necessários cerca de 20 mil blocos para reproduzir a famosa fonte o mais fielmente possível na escala de miniaturas: 75 centímetros de largura, 50 cm de profundidade e 70 cm de altura em seu ponto mais alto".

"Durante a realização usei fotografias recuperadas na internet para torná-la o mais semelhante possível à realidade", explicou Lampis, ressaltando que os detalhes foram cuidados minimamente e não faltam turistas à volta do monumento.

Inaugurada em 1762, a Fontana di Trevi é a maior das fontes monumentais de Roma e serviu como cenário para La Dolce Vita, de Federico Fellini, em uma cena icônica que eternizou Anita Ekberg e Marcello Mastroianni.

Num dos filmes mais conhecidos de Totò, o grande comediante tenta vendê-la a um turista. Recentemente, uma fotografia dos líderes do G20 jogando uma moeda na fonte também teve ampla repercussão.

O monumento é o nono criado por Lampis. Agora, a Fontana di Trevi em Lego será exposta por um curto período no Museu de Karalisbrick e depois seguirá em um tour pela Sardenha, acompanhado pelo Coliseu de Roma construído também com as peças de Lego.

"Ter construído a Fontana di Trevi também me deixa orgulhoso por se tratar de um projeto inteiramente meu, fruto de anos de estudo no mundo do tijolo Lego que se tornou meu trabalho há quatro anos", finaliza Lampis.