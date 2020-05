Isolamento social inspira brasileiros a comemorarem aniversário com tema de quarentena

Quarentena vira tema de aniversários durante isolamento social por causa da pandemia Foto: Instagram/@blogmaemamae

Que o brasileiro é um povo alegre e festeiro todo mundo sabe. E que gosta de brincar em diversas situações também. E, de forma bem humorada, muitos decidiram fazer da quarentena por causa do novo coronavírus tema de aniversário.

A pandemia fez com que todos se isolassem em casa e festas tiveram de ser canceladas para evitar aglomerações.

“Eu havia me programado para fazer o tema coelhinho (por ser um dia após a páscoa), mas então eu vi circulando pela internet uma celebração de um bebê de outro país com balões e faixa da quarentena e me inspirei”, disse Cláudia Aline Divino em entrevista ao E+ nesta quinta-feira, 14. Ela mora com a família em Curitiba, no Paraná.

A blogueira comemorou os dois meses da pequena Helô. “Planejei tudinho em uma semana e o que mais deu trabalho foi conseguir essas fotos em família”, ressaltou.

Em São Paulo, Estela de Souza Moraes Fernandes trabalha com papelaria personalizada e já recebeu encomendas com a temática do novo coronavírus e a quarentena para criar festinhas durante o isolamento social.

“Esse kit está sendo um sucesso de vendas. A princípio fiquei preocupada com a repercussão achando que as pessoas poderiam ficar ofendidas com a temática, mas foi o contrário. É um sucesso! Esse tema é uma forma de retratar o momento que vivemos e o que fica das festas são as memórias”, afirma Estela de Souza Moraes Fernandes, da Pitico Criativo.

Mas as inspirações para festejar na quarentena são as mais diversas, no Brasil e no mundo. Confira algumas inspirações.