Irmãs dão à luz com 20 minutos de diferença e celebram 1º aniversário das filhas

Irmãs deram à luz no mesmo dia e no mesmo hospital Foto: Pixabay/@DanielReche

Uma coincidência marcou a vida das irmãs norte-americanas Corey, de 32 anos, e Katie Struve, de 30. No ano passado, elas deram à luz exatamente no mesmo dia e no mesmo hospital. Os partos foram realizados com incríveis 20 minutos de diferença.

As duas descobriram as gravidezes em dezembro de 2015. Em entrevista ao canal ABC, Corey revelou que escondeu a gestação da família por duas semanas “para surpreendê-los na manhã de Natal”.

Elas passaram por toda a gravidez juntas e tiveram seus bebês em 10 de agosto de 2016: Ryatt e Indie, filhas de Corey e Katie, respectivamente.

As irmãs vivem em Salinas, na Califórnia, e criam as filhas juntas. "É muito engraçado o quão perto elas estão. São quase gêmeas", brincou Corey.

Na época em que estavam grávidas, as duas fizeram um ensaio de fotos juntas e agora repetiram a dose para comemorar o aniversário de um ano das meninas.

Confira o ‘antes e depois’: