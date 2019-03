Irmãos tatuam ‘Eu te amo’ e ‘Família’ em Libras para homenagearem pais surdos

Tatuagens na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Foto: Instagram / @marcelootattoo

Os irmãos Iara, de 26 anos, e Leonardo Souto, de 17, homenagearam seus pais, que têm deficiência auditiva, tatuando "Eu te amo" e "Família" em Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

A mulher tatuou as duas mensagens na parte de trás do braço e o rapaz no peito esquerdo.

Segundo eles, isso é uma forma de demonstrar o 'amor infinito' e o reconhecimento que sentem pela mãe e o pai.

Esta não é a primeira vez que o afeto vira sinônimo de tatuagem. Em março de 2018, uma jovem achou um bilhete que a avó lhe escreveu anos antes de morrer e resolveu tatuá-lo.