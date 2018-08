Irmãos encontram lula estirada em praia na Nova Zelândia e fotos viralizam

Animal foi encontrado na beira da praia e irmãos posaram ao lado dele. Foto: Facebook / OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists

É comum ir à praia e esbarrar em conchas, pequenos crustáceos ou até mesmo lixo. No entanto, os irmãos Daniel, Jack e Matthew Aplin tiveram uma surpresa na manhã do último domingo, 26, enquanto procuravam um lugar para mergulhar na costa sul de Wellington, na Nova Zelândia.

Os três estavam na estrada e avistaram uma lula de 4,2 metros de comprimento esticada na areia da região.

"Meu irmão avistou bem ao lado da pista, então paramos para ver a lula", disse Daniel Aplin à estação nacional de rádio Newstalk ZB.

Além disso, um porta-voz do Departamento de Conservação Marítima informou à emissora que é raro encontrar esse animal daquela forma e, provavelmente, é uma Lula Gigante, da espécie Architeuthis dux. As imagens do cefalópode viralizaram no Facebook e receberam mais de quatro mil curtidas e sete mil compartilhamentos.