Irmão mais velho ensina bebê a escapar de berço e vídeo viraliza

Vídeo de irmãos se ajudando para escapar de um berço viralizou na internet nesta semana. Foto: Pixabay/TheVirtualDenise

Um vídeo de um garoto ensinando seu irmão mais novo a escapar do berço é uma das novas sensações da internet.

A ação toda foi pega pelo sistema de monitoramento que os pais das crianças colocaram no quarto e mostra o irmão mais velho pegando uma pequena cadeira, entrando no berço e mostrando para o bebê como sair lá de dentro.

A engenhosa solução fica ainda mais fofa por conta das palavras de incentivo do irmão mais velho ao bebê, mostrando uma cumplicidade entre as duas crianças. Após escaparem, os dois saem do quarto de mãos dadas.

Veja abaixo o vídeo: