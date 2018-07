Internet ajuda mãe a recuperar as únicas fotos que tinha de seu bebê

Uma das poucas fotos de Liam Hellriegel, bebê de dois meses que faleceu recentemente. Foto: facebook.com/CarinaSchmidt.1993

Carina é uma alemã de 24 anos que recentemente perdeu seu filho, um bebê de dois meses. Ele sofria de uma anomalia que deixava o coração acelerado mesmo quando o corpo e a mente estavam em repouso. Com pouco tempo de vida e provavelmente entre uma consulta médica e outra, Carina e seu marido registraram poucos momentos de Liam, que morreu há pouco tempo. Todas as fotos e vídeos estavam no celular de seu marido, Mario Hellriegel, que acabou esquecendo o aparelho no trem na terça-feira, 11 de abril.

Carina entrou em prantos ao saber que o marido havia perdido o telefone. Ela postou no Facebook o que ocorrera e pediu para que, "se a pessoa tivesse coração", enviasse todas as imagens de Liam, sozinho e junto a seus dois irmão, Malene e Jonah.

O post viralizou e depois de mais de 240 mil compartilhamentos, o casal foi avisado de que o aparelho, com todas as fotos, estava seguro e em um posto policial. O passageiro que encontrou o celular no trem viu o post de Carina e deu um jeito de que o telefone fosse devolvido.

Já com as fotos e o celular, Carina atualizou o post no dia 15 de abril, agradecendo os compartilhamentos e surpresa com o potencial que têm as redes sociais. "Estamos muito felizes! Muito, muito obrigado. É uma loucura o alcance que o Facebook e a mídia tem nos dias de hoje”.