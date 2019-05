Internautas sugerem boicote à Natura após campanha com casais homossexuais

Que nossa maquiagem só borre por causa de beijos cheios de AMOR! Para divulgar a nova #ColeçãoDoAmor, convidamos três casais para contar suas histórias e celebrar a diversidade! Conheça as seis novas cores do Batom Matte. Clique no link da bio e conheça as histórias de amor emocionantes de Faces. E é pra todes, viu? ;) #TodasAsCoresDoAmor

