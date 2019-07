Internautas se surpreendem com live-action de ‘O Rei Leão’ em plataforma de vídeos pornôs

Internautas se surpreenderam com live-action de 'O Rei Leão' em site de vídeos pornôs. Foto: Reprodução/Disney

Internautas brasileiros se surpreenderam na manhã desta terça-feira, 23, quando se depararam com uma hashtag no Twitter: #xvideos. O termo teve mais de vinte mil citações.

De acordo com usuários da rede social, a plataforma de vídeos adultos publicou a live-action de O Rei Leão, que acaba de entrar em cartaz nos cinemas.

No entanto, o foco dos comentários acabou sendo direcionado para o próprio site pornô como um dos assuntos mais comentados no Twitter. Os internautas publicaram comentários, com direito a inúmeros memes.

“Gente do ceú, esse Twitter está mais aleatório que minha vida. Quando vou dormir, o que está nos trending topics é ‘stalin’ e quando acordo ‘xvideos’”, escreveu uma usuária.

Tem O rei leão lá no #xvideos, eles disseram pic.twitter.com/LQwD2zF4x9 — Sergio Luiz (@sergio3c) July 23, 2019

Tô tentando entender oque Xvideos está em alta no tt kkkk pic.twitter.com/KXSLxAi142 — Kayk (@kayklov) July 23, 2019

Gente do céu esse twitter ta mais aleatório que minha vida Quando vou dormir o que tá no tts:#Stalin Quando eu acordo: xvideos pic.twitter.com/zW0eDCeqnu — eumesmaélimamelo (@eumesmalimamel1) July 23, 2019