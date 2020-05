Internautas poderão usar fundos da Turma da Mônica em bate-papos virtuais

A 'Turma da Mônica' agora poderá fazer parte das chamadas de vídeo a partir de fundos divertidos Foto: Divulgação/IMSP

Durante o período da quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, as conversas por aplicativos de chamadas têm se tornado cada vez mais comuns.

Para incentivar a prática, que é uma ótima alternativa para manter contato com amigos e familiares sem quebrar o isolamento social, a Mauricio de Sousa Produções disponibilizou um pack de backgrounds da Turma da Mônica para deixar essas conversas mais divertidas e coloridas para criar um ambiente.

Será possível fazer o seu próprio meme do ‘ata’ ou ser a própria Dona da Rua!.

Os personagens do Bairro do Limoeiro estampam as artes que farão todo mundo ser o protagonista da conversa.

Tem memes, empoderamento, passatempo, piadinhas e cenários das histórias em quadrinhos.

As artes serão disponibilizadas gratuitamente para download no link. Para usar, basta aplicar diretamente na sua chamada de vídeo realizada pelas plataformas Zoom e Skype.

Confira alguns fundos divertidos da Turma da Monica:

O Louco e o Cebolinha Foto: Divulgação/MSP

Mônica e o meme 'ata' Foto: Divulgação/MSP