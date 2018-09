Internautas gringos descobrem a hashtag #sextou e atribuem outro significado

#Sextou é o termo usado para comemorar a chegada do final de semana. Foto: Unsplash / @anniespratt

O termo #sextou, tão amado e usado por brasileiros para comemorar a chegada do fim de semana, foi descoberto por usuários do Instagram de outros países e o resultado não foi nada bom. Na rede social, foi atribuído um novo significado para #sextou: sex to u, ou então "sexo para você", apresenta conotação sexual e a hashtag direciona para conteúdos adultos.

No Twitter, os internautas contestaram (e alguns se divertiram) com a nova atribuição do termo. Confira:

HAHAHAHAHAHAHAHA TÔ CHORANDO DE RIR. OS GRINGOS PEGARAM O #SEXTOU E TRANSFORMARAM EM "SEX TO U" DÁ UMA PESQUISADA NO INSTAGRAM E OLHA QUANTA PORNOGRAFIA TA ROLANDO. PERDEMOS O #SEXTOU@naosalvo, nos ajude. Não sei mais a quem pedir ajuda. Precisamos retomar nossa hashtag! — Thiago Tomazine (@Tomazine420) 5 de setembro de 2018

Fui conferir e a hashtag #sextou REALMENTE virou só pornografia no Instagram com os gringos achando que quer dizer SEX TO YOU meu deus hhahahauahhaha — Matheus Esperon (@mtesperon) 5 de setembro de 2018

UTILIDADE PUBLICA Não usem mais #sextou no insta, pq os gringos estao usando pra "sex to you" e as contas estao sendo bloqueadas Na duvida pesquisem sextou no insta e entrem na # — alcoólatra (@gustavo_tiga) 5 de setembro de 2018

Gente os gringos ESTRAGARAM nossa #sextou no Instagram — woman (@Maju4souza) 5 de setembro de 2018