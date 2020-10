Internautas comparam Facebook com Orkut após lançamento de avatar

O aplicativo Buddy Poke permitia criar bonecos virtuais que interagiam no Orkut, e foi comparado ao novo recurso do Facebook Foto: Orkut / Reprodução

Quem usou o Facebook entre a segunda-feira, 5, e esta terça-feira, 6, deve ter visto que o feed de notícias da rede social está dominado pelos avatares. O novo recurso da plataforma permite criar uma versão digital do usuário, e rendeu comparações com o Buddy Poke, um recurso do Orkut.

O Buddy Poke era um aplicativo dentro da rede social que permitia criar uma versão digital customizável do usuário, e proporcionava interações com os amigos, inimigos e crushes. Uma febre entre os anos de 2008 e 2009, o Buddy Poke acabou sendo esquecido junto com o próprio Orkut, que foi desativado em 2014.

Os novos avatares do Facebook têm menos funcionalidades que o Buddy Poke, podendo ser usados para enviar figurinhas nos stories, na mensagens diretas ou feed de notícias. Ainda assim a possibilidade de criar os sósias virtuais rendeu diversas comparações no Twitter. Confira o passo a passo para criar um Avatar no Facebook.

“O Facebook pode tentar usar uns bonequinhos, mas nunca chegará no ícone que os Buddy Poke do Orkut foi”, opinou um usuário. Outros destacaram a nostalgia gerada pela novidade: “Abri o Facebook e me senti na época do Orkut com o Buddy Poke kkkkkk nostálgica”.

O Facebook pode tentar usando uns bonequinhos,mas nunca chegará no ícone que os Buddy Poke do Orkut foi.#TercaDetremuraSDV pic.twitter.com/FIh9iwK3g2 — D@nny Carmo (Danielly) ⚪⚫ (@dannysthilld) October 6, 2020

Abri o Facebook e me senti na época do Orkut com o buddy poke kkkkkk nostálgica pic.twitter.com/wNmQVe9fv4 — Julia Carla (@juliacaarla) October 6, 2020

E essa nostalgia dominou o Twitter. O termo “Orkut” chegou aos assuntos mais comentados da rede social nesta terça-feira, 6. Além do Buddy Poke, as pessoas também lembraram de outros jogos do site, como o CafeMania e MiniFazenda.

Vi que o Orkut está nos assuntos do momento e me bateu uma saudade de jogar café mania Até hoje lembro da musiquinha.. pic.twitter.com/VUfGyz8htY — ᶜʳᶠ‍♂️ (@Gabriel59041) October 6, 2020

O motivo pelo qual eu tinha um #Orkut! Nossa, como eu AMAVA jogar #MiniFazenda!!! pic.twitter.com/7AcP4m7tAP — Darlan Li-Al-Va (@DarlanLialva) October 6, 2020

Algumas pessoas, porém, não ficaram muito felizes com a novidade. Os insatisfeitos reclamaram por ela não ter todas as funcionalidades do Buddy Poke, e também quem já não gostava do aplicativo e não ficou feliz com a chegada de uma ferramenta parecida no Facebook, que pode acabar dominando o feed de notícias. Confira:

O facebook hoje só tem avatar na timeline. Parece que voltamos a época do orkut e os buddy poke. — rofrepi (@samuelrofrepi) October 6, 2020

o mais lindo era o pessoal que fazia uns clipezinhos com os bonequinhos do orkut pic.twitter.com/Ke8g5962Zv — a florzinha (@eeuseibem) October 6, 2020

orkut vendo o facebook tentar reviver o buddy poke pic.twitter.com/bbXjJ5Oqr9 — GÊMEO MAU (@SouYuuuuuuu) October 6, 2020

O facebook, tal qual o orkut, dando seu último suspiro na forma de lançar buddy poke — mikannn (@hey_mika) October 6, 2020

Eu abrindo o facebook agora kkkkk pic.twitter.com/zzUQTmPN1r — 20TORIA (@sapattoria) October 6, 2020

Orkut vendo o facebook tentar reviver o buddy poke KKKKKK' pic.twitter.com/AdJ2hcvRRr — Wess (@ops_wesss) October 6, 2020

Eu vendo td mundo com avatar no face, sendo q não chega aos pés do Buddy Poke do Orkut Esse era o meu, era assim q eu paquerava meus crushes nos anos 2000 pic.twitter.com/s5Y2xtq2AX — Gisele (@gislainens) October 6, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais