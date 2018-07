Internautas comentam possível fim do horário de verão

Horário de verão pode acabar e isso causou muita discussão nas redes sociais. Foto: Pixabay

Em julho, um estudo Ministério de Minas e Energia mostrou que a adoção da hora adiantada na época mais quente do ano não resulta mais em economia de energia e, por conta disso, o governo Michel Temer estuda não implementar mais o horário de verão. A decisão deve ser tomada em breve, já que a mudança começa em outubro.

Quando os internautas descobriram a possibilidade de não ter horário de verão, as opiniões se dividiram: enquanto alguns ficaram felizes, outros estão revoltadíssimos com a hipótese. Desde a última quarta-feira, 20, essa é uma das principais discussões no Twitter.

Algumas pessoas estão tentando entender o motivo real:

"Governo Temer pensa em acabar com o horário de verão". Entenda o motivo. pic.twitter.com/tRr5QQViNp — celsodossi (@celsodossi) 21 de setembro de 2017

Outras pessoas acham a falta do horário de verão inaceitável:

cura gay até vai mas acabar com o horario de verao eu nao admito — copinho inutil (@erickteeixeira) 21 de setembro de 2017

PRIMEIRO A CURA PRO QUE NEM É DOENÇA AGORA QUEREM ACABAR COM O HORÁRIO DE VERÃO EU TÔ INDIGNADA COM ESSE PAÍS — Dreamer ♥ (@eriisalmeida) 21 de setembro de 2017

querem acabar com o horario de verao a humanidade ta se perdendo aos poucos — yara castro (@yarazinea) 21 de setembro de 2017

Eles defendem os benefícios do horário de verão:

horário de verão é ótimo muito bom ter sol até as 20h pra gente poder tomar uma cervejinha — sonic antifascista (@goticosuave) 21 de setembro de 2017

se o Governo Temer acabar com o horário de verão é prova que não quer só destruir nossos sonhos como também nossa qualidade de vida — Felipe Linares (@felipelinares) 21 de setembro de 2017

Mas alguns estão felizes com a possibilidade:

@BomdiaBrasil "2017 pode não ter horário de verão" *Norte e Nordeste" Esse momento é nosso pic.twitter.com/kqvnZsXwuc — Haerifex (@HarifeViegas) 21 de setembro de 2017

Pensando no meu próprio umbigo, sou totalmente a favor do fim do horário de verão. Saio de madrugada e não aproveito a hora extra de sol. — G. Wojciechowski (@guilherme_sopa) 21 de setembro de 2017

horario de verao pode acabar quero vê gostar dessa merda engarrafado na Av. Brasil com o ☀️ na cara!!? Horario de verao. pic.twitter.com/pmafk8nL3g — Júlio Silva (@jsilva2000) 21 de setembro de 2017

E outras pessoas não querem nem tocar no assunto: