Internauta posta comentários racistas contra Gaby Amarantos e Titi, filha de Giovanna Ewbank

Perfil de Giovanna Ewbank Foto: Reprodução/Instagram

Um usuário do Instagram usou a rede social para fazer comentários racistas em fotos de famosas na terça-feira, 9, e causou revolta. O perfil, que já foi excluído, postou ofensas nas páginas da cantora Gaby Amarantos e da atriz Giovanna Ewbank.

No espaço de comentários de uma selfie postada por Giovanna, o racismo foi direcionado à filha da atriz com Bruno Gagliasso, Titi. "Você e seu marido até que combina mas a criança que vcs adotado não combinou muito pq ela é pretinha e lugar de preto é na África", escreveu, com erros de português, o usuário.

Já na foto em que Gaby Amarantos postou a capa de uma revista que fez uma reportagem com ela, o mesmo perfil postou a hashtag "#Forapretos!", também dizendo que a cantora paraense, por ser negra, devia estar na África.

Perfil de Gaby Foto: Reprodução Instagram

Os seguidores das artistas saíram em defesa das duas e condenaram a atitude. Na página de Gaby, algumas pessoas afirmaram que o perfil era falso e teria sido feito para danificar a imagem de uma usuária que tem o nome parecido.