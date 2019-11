Instituto organiza bazar beneficente com produtos para o Natal

Produtos com temática natalina foram feitos por voluntários, bazar ocorre na cidade de São Paulo até o dia 28 de novembro Foto: Instituto Jô Clemente / Divulgação

O Instituto Jô Clemente, antigamente chamado de Apae de São Paulo, organiza um bazar especial com temática de Natal que terá início na próxima terça-feira, 26, e vai até quinta-feira, 28. A ideia é arrecadar fundos para manter e ampliar o atendimento a pessoas com deficiência intelectual a partir dos serviços prestados pela instituição.

Conhecido por trazer o chamado Teste do Pezinho, usado em bebês para diagnosticar e evitar algumas doenças, o instituto é referência no atendimento de pessoas com deficiência e seus familiares, contando com serviços de apoio jurídico, pedagógico e de bem-estar.

Fundado em 1961, o instituto conta hoje com 14 pontos de atendimento na cidade de São Paulo e possui um Centro de Apoio Técnico à Pessoa com Deficiência na Delegacia da Pessoa com Deficiência. Em 2018, atendeu cerca de 17 mil pessoas.

O bazar ocorrerá na Rua Loefgren, 2109, no bairro da Vila Clementino, próximo à estação Hospital São Paulo de metrô, das 9h às 17h, entre os dias 26 e 28 de novembro.

Os itens vendidos incluem bijuterias, artigos de cozinha, kits de toalhas, acessórios para carro e porta-guardanapo e valores acima de cem reais poderão ser parcelados no cartão de crédito.

O Instituto também possui um espaço de venda permanente, na Rua Leandro Dupret, 619, com a venda de roupas, alimentos, artigos de higiene pessoal e utensílios domésticos.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais