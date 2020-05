Instituto Mauricio de Sousa e ‘Revista Autismo’ dão dicas durante pandemia de coronavírus

Instituto Mauricio de Sousa lança tirinha inédita com personagem André para comemorar o Dia Mundial do Transtorno do Espectro Autista. Foto: Divulgação/MSP

O Instituto Mauricio de Sousa e a Revista Autismo estão postando nas redes sociais dicas para as crianças, inclusive para aquelas que têm Transtorno do Espectro Autista, nesta quarentena.

Serão mais de vinte dicas, publicadas todos os dias, para orientar e dar ideias para as famílias que estão em isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus.

Dicas de como criar um ambiente propício, mais silencioso e reservado para as atividades, foram dadas pela Neuro Days, um centro de avaliações neuropsicológicas que faz atendimentos por valores sociais, de acordo com a situação socioeconômica e personalizada para cada família, com profissionais que atuam nas grandes universidades como a Unifesp e USP.

A neuropsicóloga Deise Ruiz, fundadora da instituição, acredita que a ação é útil para as famílias neste momento. "Pequenas ideias e sugestões neste momento podem ser muito valiosas para todos", afirma.

Para pacientes com TEA, ter um cantinho silencioso para as atividades é importante. Foto: Divulgação

As dicas diárias serão sempre ilustradas com o André, o personagem com TEA da Turma da Mônica, que tem histórias exclusivas publicadas a cada edição da Revista Autismo, desde o início do ano passado.

"O André tem ajudado muito os autistas e familiares, não somente na conscientização da sociedade, mas também com a representatividade dos autistas nas histórias em quadrinhos, com uma inclusão natural nos roteiros", explicou o jornalista Francisco Paiva Junior, editor-chefe da Revista Autismo.

Dicas de atividades para os pequenos na quarentena. Foto: Divulgação

A publicação tem parceria com o Instituto Mauricio de Sousa desde fevereiro de 2019. As edições, que são gratuitas, podem ser baixadas no site.