Instituição de caridade de Amy Winehouse monta casa para viciadas em recuperação

Foto: Bang Showbiz

A instituição de caridade de Amy Winehouse montou um lar para mulheres viciadas em álcool e drogas.

A Amy Winehouse Foundation juntou forças com o Centra Care and Support para abrir o centro no leste de Londres, chamado de 'Amy's Place', em homenagem à cantora - que morreu de intoxicação alcoólica aos 27 anos de idade, em 2011 - para tentar ajudar as mulheres a melhorar sua vida e a reintegrar-se à sociedade.

Jane Winehouse, madrasta de Amy, falou sobre a iniciativa da instituição: "Este projeto vai fazer uma diferença tão profunda para tantas mulheres jovens, permitindo-lhes ter um ambiente seguro no qual reconstruam suas vidas e coloquem em prática todo o aprendizado que elas adquiriram através de sua jornada de tratamento".

"Novos começos são difíceis de fazer, cheios de desafios, mas na 'Amy's Place', vamos dar às mulheres jovens as ferramentas e suporte para ajudá-las a tornar isso uma realidade. Há uma enorme falta de apoio para atender as necessidades das mulheres nesta área e esperamos que o 'Amy's Place' vai mostrar o quão muito mais eficaz podemos ser".

O 'Amy's Place' será aberto no leste de Londres no dia 22 de agosto e tem como objetivo cobrir a disparidade entre as mulheres deixando o tratamento de dependência e encontrando um alojamento independentemente.

Até 16 mulheres com idade entre 18 e 30 anos serão fornecidas com casas temporárias em um dos 12 apartamentos independentes da instituição de caridade.

Todas as mulheres terão completado um programa de reabilitação para abuso de drogas e álcool e serão fornecidas com aconselhamento e oficinas pela Amy Winehouse Foundation e Centra Care and Support para ajudá-las no mundo exterior.