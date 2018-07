Instagram Stories lança opção de enquete com resultados em tempo real

Vai ficar mais fácil de ajudar aquele amigo indeciso Foto: Instagram/Divulgação

Sabe aqueles momentos de dúvidas sobre qual prato pedir no restaurante ou qual roupa escolher para um evento especial? Agora, os seus seguidores do Instagram poderão ajudar. A partir desta terça-feira, 3, o Stories terá opção de enquete, com feedback em tempo real.

Para utilizar, o usuário deverá instalar a atualização do aplicativo, que será disponibilizada gradualmente para todos os usuários a partir de hoje. Depois, basta fazer uma foto ou vídeo para a história, selecionar o adesivo de enquete, escolher onde quer posicioná-lo, escrever a pergunta, customizar as opções de resposta disponíveis e publicar.

Após a publicação, os seguidores podem votar e também acompanhar qual opção está ganhando. O usuário pode acessar os resultados da enquete que fez ao deslizar a tela para cima. É possível ver quantos votos cada opção recebeu e as escolhas de cada seguidor.

O E+ já publicou a primeira enquete no Instagram. Confira nos nossos Stories e participe!

Veja onde encontrar a opção da enquete no seu perfil: