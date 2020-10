Instagram oculta comentários ofensivos para reduzir bullying e assédio

Instagram passa a ocultar automaticamente comentários potencialmente ofensivos Foto: Reprodução Instagram

O Instagram começa a ocultar nesta terça-feira, 6, comentários potencialmente ofensivos e a mostrar alertas maiores para os usuários autores dessas mensagens. As novidades, chamadas pela rede social de "atualizações de bem-estar", foram lançadas com outros recursos de compras, mapa e calendário de stories para comemorar uma década de existência do aplicativo.

Os comentários que tiverem semelhança com conteúdos denunciados vão ser ocultados automaticamente, no entanto o usuário terá a opção de “exibir comentários ocultos”. Os usuários autores desses possíveis ataques também vão ver um alerta maior ao publicarem as supostas ofensas repetidamente. "Esses novos avisos permitem que as pessoas tomem um tempo para refletir sobre suas palavras antes de continuar", disse o Instagram em comunicado. Os comentários que violam as diretrizes da comunidade da rede social continuarão a ser removidos.

O mapa e o calendário de cada usuário podem ser vistos apenas pelo dono da conta, mas reúnem os stories, publicados nos últimos três anos, que podem ser compartilhados ou salvos nos destaques.

Para comemorar dez anos de existência, Instagram lança calendário e mapa de stories Foto: Reprodução Instagram

Segundo a empresa, a celebração do aniversário de dez anos envolve também easter-eggs. Em inglês, esse termo significa ovos de Páscoa, mas na informática é usado em referência a serviços, códigos e comandos escondidos em aplicativos, programas ou jogos.

A rede social também divulgou tendências globais sobre os interesses e comportamentos dos usuários, e o Brasil se destacou em dois quesitos. A canção Se Essa Vida Fosse um Filme, da artista brasileira Giulia Be, está entre as dez músicas mais compartilhadas no Reels desde o lançamento da ferramenta em junho. Já o perfil de cachorro da raça Beagle, de Goiânia, está entre os 15 principais criadores de Reels em ascensão no mundo.

Dez músicas mais usadas no Reels

1. Virgo, Jadu Jadu

2. ily (i love you baby), Surf Mesa

3. Cute Song, Aroob Khan

4. Yes or No, Jass Manak

5. Watermelon Sugar, Harry Styles

6. Sunset Lover, Petit Biscuit

7. WAP, Cardi B

8. Se Essa Vida Fosse um Filme, Giulia Be

9. Butterfly, Jass Manak

10. Piece Of Your Heart (Alok Remix), Meduza

Dez criadores em ascensão no Reels

@nina.artistiq (IN)

@the_dankgoat (CA)

@primetimekill (US)

@hugobossobrien (IN)

@yogabysrushti (IN)

@phrogs.daily (CA)

@euphoric__cakes (IN)

@bala__nivetha_ (IN)

@being_nayan_rathod (IN)

@jeremyslalom (FR)

@polarbos_ (ES)

@_sakshi_bhusari_ (IN)

@theethanfields (US)

@thebeaglesimba (BR)

@llvasundharall (IN)

Dez filtros de realidade aumentada mais usados no Brasil

Summertimes

Orange

Paleta Creme

Color Vintage Nice!

matte

FAVORITE GK

heat

Honey

superzoom_romance

Doodle Heart

Três fontes mais usadas pelos brasileiros

literature

typewriter_v2

strong_v2

Dez gifs mais usados no Stories no Brasil