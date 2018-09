Instagram libera modo texto no Stories

Novo modo Texto do Instagram Stories. Foto: Instagram/Divulgação

As novidades no Instagram Stories não param. A rede social liberou, nesta quinta-feira, 1º, a função Texto, uma nova maneira de publicação sem o uso de fotos ou vídeos.

O novo recurso oferece um amplo catálogo de fontes, estilos e efeitos para escrever frases curtas ou mais longas. Para usar, basta abrir a aba do Stories e clicar no modo 'Texto', que estará ao lado de 'Normal'. Depois, é só digitar o que quiser e escolher entre as fontes.

É possível ainda personalizar a cor do texto, do fundo e do destaque. O recurso será disponibilizado aos poucos para todos os usuários do Instagram.