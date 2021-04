Instagram lança os adesivos ‘Vacinas Salvam Vidas’ para Stories

Instagram incentiva usuários a se vacinarem contra a covid-19 Foto: Dado Ruvic/Reuters

O Instagram disponibilizou a coleção de adesivos para Stories "Vacinas Salvam Vidas". A rede social, que desde janeiro criou um centro de informações seguras sobre a pandemia do novo coronavírus, agora quer também incentivar seus usuários a se vacinarem contra a covid-19.

Os adesivos levam diretamente para o centro de informações e geram conexão entre as pessoas que usarem. Os Stories com os novos adesivos serão agrupados e ficarão em destaque.

A assessoria da rede social afirma que desde o início do ano, 2 bilhões de pessoas já foram conectadas a recursos de autoridades de saúde por meio do link para o centro de informações e pop-ups no Facebook e Instagram.

“Estamos comprometidos em manter as pessoas informadas e continuaremos a trabalhar com as autoridades de saúde para garantir que nossas ferramentas e plataforma apoiem esforços nesse sentido”, informa a nota à imprensa.