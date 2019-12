Instagram lança campanha para incentivar o uso equilibrado do aplicativo

Ideia da campanha do Instagram é incentivar uso benéfico e equilibrado do aplicativo Foto: Dado Ruvic / Reuters

O Instagram lançou nesta quarta-feira, 4, a campanha #DigitalSemPressão, que busca orientar pais e adolescentes sobre o uso positivo do aplicativo, com ferramentas abordadas em kits e depoimentos de influenciadores digitais.

Com a campanha foram lançados dois kits: um voltado para pais, tutores e educadores e outro para os jovens que usam as redes sociais. Os kits agrupam ferramentas disponíveis no aplicativo e conteúdos de conscientização sobre um uso responsável e positivo do Instagram.

Outro objetivo da campanha é demonstrar a influência das redes sociais no bem-estar emocional dos usuários, o que demanda uma autoconsciência dos mesmos sobre o tema na hora de decidir como usar as redes sociais.

Para tornar os conteúdos mais acessíveis e interativos, os kits possuem testes que podem ser realizados por adultos e adolescentes que agrupam estilos de uso do Instagram e suas consequências.

Buscando atrair o público jovem a campanha também conta com depoimentos de influenciadores digitais, como a atriz Klara Castanho, falando sobre mudanças nos hábitos de uso do aplicativo e os efeitos positivos de um uso mais equilibrado e consciente da rede.

Todos os conteúdos podem ser acessados no site Digital Sem Pressão, com vídeos, testes, tutoriais e ilustrações sobre o aplicativo.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais