Instagram disponibiliza figurinhas para celebrar orgulho LGBT

Novos stickers do Instagram fazem referência LGBTQ Foto: Divulgação / Instagram

Em homenagem ao mês do orgulho LGBT, o Instagram anunciou um conjunto de ferramentas para a função Stories do aplicativo. Serão seis figurinhas criadas por artistas do próprio universo LGBT, que permitem que você saiba mais sobre seus significados ao tocá-los nas postagens de amigos. Além disso, um pincel de arco-íris também será incluído.

A hashtag escolhida para ajudar a disseminar o orgulho LGBT com as novas funções é a #Pride2017. Através do movimento #KindComments ("Comentários Gentis", em tradução livre), o aplicativo sugere que você deixe um comentário positivo na publicação de outras pessoas.