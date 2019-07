Instagram anuncia novos recursos para evitar bullying na rede social

Instagram agrega novas ferramentas em combate ao bullying. Foto: Unsplash/@neonbrand

O Instagram anunciou novos recursos na última segunda-feira, 8, para auxiliar no combate ao bullying praticado por usuários na plataforma.

As novas ferramentas prometem dar às pessoas que são alvo de bullying a possibilidade de se defender, baseadas no entendimento de como as pessoas intimidam umas às outras e de como elas reagem ao bullying no Instagram.

O “alerta de comentário” utiliza inteligência artificial para notificar as pessoas quando um comentário delas puder ser considerado ofensivo, antes mesmo de ser publicado. Essa intervenção dá às pessoas a chance de refletir e desfazer seus comentários, além de impedir que o destinatário receba uma notificação com o comentário nocivo.

Já o recurso “restringir” permite que as pessoas controlem a própria experiência no Instagram, sem notificar alguém que possa estar cometendo bullying. Quando o usuário restringir uma pessoa que acredita que esteja praticando bullying, os comentários da pessoa só ficarão visíveis para ela mesma. As pessoas restritas não podem ver quando o usuário está ativo no Instagram ou quando leu as mensagens diretas delas.