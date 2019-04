Inspirado em 'Game of Thrones', Burger King lança combo especial

Mega Stacker de Fogo tem pão vermelho e o Shake de Gelo tem calda azul com Oreo. Foto: Burger King/Divulgação

A expectativa para a estreia da oitava temporada de Game of Thrones, que chega domingo, 14, está inspirando muitas ações. O Trono de Ferro, por exemplo, estará em São Paulo para deleite dos fãs. Quem gosta de se preparar comendo, o Burger King tem uma novidade: o Combo dos Reinos.

Lançado nesta quarta-feira, 10, nos restaurantes de São Paulo e do Rio de Janeiro, a novidade é composta pelo Mega Stacker de Fogo e Shake de Gelo mais batatas fritas.

Para fazer juz ao nome, o sanduíche vem com pão vermelho, carne grelhada no fogo, queijo, bacon, jalapeño e molho furioso. É praticamente uma mistura do tradicional Mega Stacker com o sanduíche Furioso.

Já o milkshake é de sorvete no sabor baunilha, com calda azul e biscoito Oreo. Tudo vem acompanhado com uma porção de batatas fritas para completar a experiência.

"Esse lançamento mostra o quanto, de fato, estamos por dentro de tudo que os nossos consumidores gostam. Mais do que brincar com fogo e gelo, queremos fazer parte das conversas dos nossos consumidores", diz Ariel Grunkraut, diretor de marketing e de vendas do Burger King Brasil.

Mas a novidade não acaba aqui. A rede de fast-food dividiu os restaurantes que vão vender o novo combo em reinos para que o consumidor possa ganhar um ingrediente extra.

Os reinos são: Casa Bacon, Casa Queijo, Casa Fritas, Casa Shake e Casa Carne. Para saber qual estabelecimento faz parte de cada reino, basta conferir o site do Burger King.

O preço sugerido para o Combo dos Reinos é de R$ 39,90, sendo que só o sanduíche seria R$ 34,90 e o milkshake por R$ 9,90. Mas os preços sugeridos podem variar de acordo com a unidade do restaurante.

