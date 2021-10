Inspiradas em 'Round 6', unhas decoradas fazem sucesso em salão da Malásia

Salão de manicure Maniqure, na Malásia, se inspirou em 'Round 6' para promover unhas decoradas. Foto: Lim Huey Teng/Reuters

Um salão de manicure na Malásia está vendendo designs de unhas decoradas que têm como inspiração a série Round 6, fazendo sucesso com a crescente popularidade da produção sul-coreana.

O Maniqure Nail Salon, nos arredores de Kuala Lumpur, desenvolveu um conjunto de unhas para cada um dos nove episódios da atração.

A coleção "Red Light, Green Light" apresenta a boneca gigante assassina do primeiro episódio, enquanto "Hell" inclui um desenho de um oficial do jogo, trajado de vermelho, e a reprodução de um caixão preto com fita rosa.

"É difícil desenhar? Sim, um pouco, porque é tudo 100% pintado a mão, não impresso", disse Lim Pei Xin, coproprietário do salão. "A cada linha tênue, temos de parar de respirar."

Chin Kwan How, a outra proprietária do Maniqure Nail Salon, disse que a demanda pelas unhas temáticas veio de compradores internacionais, por meio do site da empresa, bem como de moradores locais.

Manicures recriaram jogos e personagens nos designs das unhas. Foto: Lim Huey Teng/Reuters

No início desta semana, Round 6 se tornou o maior lançamento original da Netflix, alcançando 111 milhões de telespectadores em menos de um mês. No drama distópico, competidores com dívidas participam de jogos infantis com consequências mortais na tentativa de ganhar 45,6 bilhões de won (US$ 38 milhões). A série inspirou inúmeros memes, fantasias de Halloween e recriações do mundo real.

A produção também gerou um debate na Coreia do Sul sobre sociedades competitivas e tóxicas e despertou um novo interesse pela cultura e língua do país em todo o mundo.