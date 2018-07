Ingressos esgotados para show extra do U2 deixam fãs revoltados 

U2 se apresentará em São Paulo nos dias 19 e 21 de outubro Foto: Chona Kasinger/The New York Times

Os ingressos para o show do U2 no dia 19 de outubro em São Paulo se esgotaram em questão de minutos. Para felicidade dos fãs, a banda anunciou uma segunda apresentação no dia 21 do mesmo mês. No entanto, a alegria durou pouco: mais uma vez as entradas acabaram muito rápido.

A venda de ingressos começou às 0h01 do dia 22 de junho e, até às 11h do dia 22 já havia mais de 800 reclamações no site Reclame Aqui. No Twitter, os fãs da banda questionaram o sistema de vendas.

Um usuário da rede social disse que era o número três mil da fila e não conseguiu comprar as entradas. No Estádio do Morumbi, onde será o show, cabem 65 mil pessoas.

Quem conseguiu comprar os ingressos do show do U2 vc é um vencedor!! Pq esss site @t4f e mais patético impossível — Draco ⚓️ (@alllarryshipper) 22 de junho de 2017

Atenção: propaganda ENGANOSA da Tickets for fun. Anúncia q as vendas p o show do U2, p td o público,abriria em 22/06. Porém não há ingressos — Herbert Ipiranga (@herbert_chelsea) 22 de junho de 2017

Thais Heredia, jornalista da GloboNews, também reclamou no Twitter. Ela disse que ficou uma hora na fila e, em sua vez, já não havia mais ingressos. "Isso não cheira bem...", ponderou.

já acabaram ingressos para venda do U2 - eu e @ronaldoags ficamos 1h na fila e quando chegou nossa vez, já não tinha! isso n cheira bem... — thais heredia (@thaisheredia) 19 de junho de 2017

Procurada pelo E+, a Tickets For Fun, responsável pela venda das entradas para o show, disse que não se pronunciaria sobre o assunto.