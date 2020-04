Influenciadores digitais realizam campanha para arrecadar R$ 1 milhão para combater coronavírus

Os influenciadores digitais Tirulipa, Simone e Rafael Cunha que participam do 'Movimento STOP COVID'. Foto: Divulgação

Influenciadores digitais gerenciados pela Non Stop, empresa que cuida de um casting artístico na América Latina, decidiram se unir para lançar uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar na prevenção do novo coronavírus.

Até esta sexta-feira, o Brasil registra 1.924 mortes por covid-19, com mais de 30 mil infectados pela doença confirmados.

Tirulipa, Simone, Rafael Cunha, Whindersson Nunes, Gkay, Yuri Marçal, Christian Figueiredo e Luluca estão juntos nesta campanha.

Intitulada ‘Movimento STOP COVID’, a campanha é arrecadar R$ 1 milhão, que será revertido para a Cruz Vermelha Brasileira, uma das maiores instituições de ajuda humanitária do mundo. Cerca de três mil voluntários no Brasil, a Cruz Vermelha segue na batalha contra a covid-19.

Agentes da Cruz Vermelha Brasileira no combate ao novo coronavírus. Foto: Divulgação

“Estamos em um momento em que precisamos direcionar nosso esforços para reduzir ao máximo os impactos da pandemia e a Non Stop não poderia deixar de contribuir. Reunimos nosso casting para ajudar a dar visibilidade e construir um corrente de solidariedade, evitando um colapso no sistema de saúde brasileiro. Juntos todos podemos ajudar”, explica Alex Monteiro, um dos sócios da Non Stop.

Para doar, basta acessar o link. Pelo site também é possível convidar amigos para participar da iniciativa.

Assista ao vídeo: