Indiana quebra próprio recorde com quase 2 metros de cabelo; veja

A indiana Nilanshi Patel, 17, ao lado de sua mãe em foto tirada em 19 de janeiro de 2020. Foto: Sam Panthaky / AFP

A indiana Nilanshi Patel, de 17 anos, manteve seu recorde como a adolescente com o maior cabelo do mundo, medindo 190 cm.

A jovem vive na pequena cidade de Modasa, no Estado de Gujarat, no oeste da Índia, e melhorou na última segunda-feira, 20, o próprio recorde que já havia conquistado no Guinness, livro dos recordes, em 2018, quando tinha 170,5 cm de cabelo.

Nilanshi Patel, que é apelidade de Rapunzel por seus colegas de escola, afirma que não vai a um cabeleireiro há 11 anos, desde que era uma criança.

"Aos seis anos, tive uma experiência muito ruim em um salão de beleza local. Desde então, tenho muita apreensão quando se trata de cortar meu cabelo. Meus pais aceitaram minha decisão e agora meus cabelos se converteram no meu amuleto de sorte", afirmou à AFP.

A indiana ainda conta que precisa usar sapatos de salto alto para evitar que seus cabelos se arrastem pelo chão.

Sobre os cuidados com as madeixas, conta: "Faço o que fazem todas as adolescentes. Lavo o cabelo uma vez por semana e coloco óleo uma ou duas vezes por semana".

* Com informações da agência AFP.