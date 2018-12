Indiana pede que pai seja preso por não lhe construir um banheiro

Crianças costumam ter momentos de genialidade que nos fazem pensar: "de onde ele/ela tirou isso?" Confira a seguir dez histórias de pequenos que surpreenderem ao demonstrar que são bem mais espertos do que imaginávamos.

Sophia, por exemplo, foi a uma loja de brinquedos com a mãe para escolher um presente por ter aprendido a usar o peniquinho. Ela logo encontrou a boneca perfeita: uma médica, como ela será quando crescer. Na hora de passar no caixa da loja, a atendente perguntou se a boneca era um presente. Sem entender, a mãe explicou que era um presente à própria Sofia. Então, observando que a boneca era negra, a mulher disse para a criança: "Mas ela não parece com você. Nós temos várias outras bonecas que parecem mais com você". A menina discordou. "Claro que parece. Ela é uma médica, eu sou uma médica. Ela é bonita, eu sou bonita. Você vê o lindo cabelo dela? E o estetoscópio?" Leia a história completa aqui.

Foto: Instagram/@leilani324