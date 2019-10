Índia constrói milhões de banheiros públicos para acabar com 'cocô a céu aberto'

Indiano olha o celular enquanto aguarda para usar banheiro público em Chennai, na Índia. Instalação foi feita pelo governo indiano para evitar que pessoas defequem em lugares impróprios. Imagem de novembro de 2017. Foto: Arun Sankar / AFP

A Índia construiu, nos últimos 60 meses, 110 milhões de banheiros públicos e latrinas - espécie de buraco no solo para depositar dejetos -, a fim de acabar com a defecação a céu aberto no país.

A conquista faz parte do programa Índia Limpa, cujo objetivo é resolver em cinco anos, entre 2014 e 2019, esse problema de higiene em toda a nação.

O número foi divulgado pelo primeiro-ministro Narendra Modi na última quarta-feira, 2, durante a celebração dos 150 anos do nascimento de Mahatma Gandhi, que contribuiu para melhorias na saúde pública indiana.

Aproveitando o espaço para discursar, o governante declarou no evento o fim do cocô em lugares impróprios no território, dando a entender que cumpriu a meta. No entanto, especialistas afirmam que muitos habitantes, devido ao costume, não usam os banheiros públicos instalados. Além disso, parcela da população sequer foi contemplada pela iniciativa.

Homem fazendo cocô em uma área aberta de Nova Delhi, região da Índia contemplada com banheiros públicos e latrinas. A foto foi feita em 27 de setembro de 2019. Foto: Prakash Singh / AFP

Vale ressaltar que a escassez de saneamento básico na Índia já resultou em casos inusitados. Em dezembro de 2018, por exemplo, a pequena E. Hanifa Zaara, de sete anos, pediu à polícia que seu pai fosse preso após descumprir uma promessa em construir um banheiro em sua casa. Na época, o homem contou às autoridades que pediu duas vezes ao município de Ambur, no sul do país, por ajuda dentro da campanha de Modi, mas não obteve resposta.

Bollywood apoia

O projeto Índia Limpa, apoiada por grandes companhias e atores de Bollywood, levanta a conscientização sobre as doenças causadas pela defecação a céu aberto.

No último ano, um filme de Bollywood, Toilet: A Love Story (Banheiro: Uma história de amor, em tradução livre), que inspirou a campanha sanitária de Modi, transformou o assunto da higiente em uma questão importante.

Mulheres caminham nos trilhos da estação de trem Nizamuddin, em Nova Delhi. A área é conhecida por ser um espaço aberto onde as pessoas costumam defecar. A foto foi tirada em 27 de setembro de 2019. Foto: Prakash Singh / AFP

O filme retrata a discussão de um jovem casal sobre ter um banheiro interno - o que muitos indianos, especialmente em determinadas áreas do país, consideram pouco higiênico.

Com informações da EFE e da Reuters