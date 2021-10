Inclusão é tema de mostra lançada pela AACD no metrô de São Paulo

Passageiros das estações República, Paraíso e Santa Cruz do metrô poderão conferir a mostra 'PCDS – Pessoas com Diferentes Sonhos', promovida pela AACD Foto: Divulgação

Até o dia 9 de dezembro, quem passar pelas estações República, Paraíso e Santa Cruz do metrô de São Paulo poderá conferir a mostra 'PCDS – Pessoas com Diferentes Sonhos', promovida pela AACD. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a importância da inclusão social.

O conceito da exposição é mostrar que ninguém pode ser definido apenas por sua deficiência – todos têm sonhos e capacidades para conquistá-los.

A mostra traz esse conceito a partir das histórias de vida de pacientes da AACD. São pessoas com deficiência de diversas idades e com diferentes ambições na vida, mas todas têm algo em comum: a vontade de ir em busca dos seus objetivos.

Na exposição, o público terá acesso a vídeos com depoimentos dos pacientes e também poderá ter mais informações sobre a patologia de cada um deles: paralisia cerebral, poliomielite, mielomeningocele, amputação, escoliose e artrogripose. Todas estão dentro das linhas de cuidado atendidas na AACD – Centro de Reabilitação e Hospital Ortopédico.

A exposição, que faz parte do calendário de ações de utilidade pública do Metrô Social. Todas as imagens da exposição são da fotógrafa e artista Lidi Lopez, que também trabalhou todo o cenário visual em que estão os pacientes. O Grupo Fera Brasil é o responsável pela impressão do material.