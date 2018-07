‘In My Feelings’ challenge viraliza no Instagram

Música de Drake inspira desafio musical na internet. Foto: Instagram/ @champagnepapi

Mais uma vez, a internet virou palco de um desafio musical que se espalhou rapidamente pelo mundo. O #InMyFeelingChallenge começou com o comediante TheShiggyShow (@theshiggyshow), que publicou um vídeo dançando ao som de In My Feelings, música de Drake. A dança repercutiu tanto que milhares de usuários do Instagram passaram a publicar seus próprios vídeos.

A coreografia se resume em movimentos que condizem com a letra da música. No trecho em que o cantor diz “Kiki, do you love me?”, por exemplo, é feito o gesto de coração com as mãos.

Confira algumas personalidades que publicaram a coreografia no Instagram: