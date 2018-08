Imóvel é vendido a R$ 318 milhões com viagem para o espaço inclusa

A viagem para o espaço dá direito a um acompanhante Foto: Pixabay/@FelixMittermeier

Quais características você procura quando quer comprar um apartamento? Um imóvel em Nova York, nos Estados Unidos, está sendo vendido a US$ 85 milhões (aproximadamente R$ 318 milhões) e o felizardo ganhará, juntamente com o apartamento, uma viagem para o espaço.

O imóvel é um duplex de 1.393,55 m² no 45º andar de um prédio da West 42nd street com dez quartos. Como informou a Associated Press, a compra do apartamento inclui algumas regalias extras, como uma viagem com acompanhante para o espaço.

Entre os outros itens inclusos no valor estão dois carros Rolls Royce Phantom, um carro Lamborghini, dois lugares ao lado da quadra para ver as partidas de basquete do Brooklyn Nets, uma mansão para passar o verão, um mordomo e um chef particular.