Imóvel de youtuber ‘Primo Rico’ vai a leilão por causa de dívida milionária

Thiago Nigro, o youtuber 'Primo Rico'. Foto: YouTube/Primo Rico

Thiago Nigro, conhecido pelo sucesso do canal ‘Primo Rico’ no YouTube, passa por um processo desagradável. Um imóvel dele será leiloado por causa do acúmulo de dívidas no valor de R$ 1,7 milhão. Ele costuma dar dicas sobre finanças pessoais para quase três milhões de seguidores do canal.

Em entrevista à revista Veja, Thiago contou sobre a história da dívida. “Há muito tempo, meus pais queriam comprar um lugar para morar. Mas estavam com o nome sujo e, por causa disso, não conseguiram crédito no banco. Eles pediram para usar meu nome e aceitei”, afirmou. O youtuber disse que jamais usou o imóvel.

Thiago avalia a própria situação financeira. “Como negócio, deixar ir a leilão foi péssimo. Eu ensino a comprar tudo à vista, a não se enrolar em dívidas. Mas não quis prolongar a enorme dor de cabeça que esse assunto causou na família”, desabafou na entrevista.

O imóvel foi comprado em 2010 por R$ 546 mil, mas a última parcela foi paga há sete anos. Os juros acumulados aumentaram a dívida para quase dois milhões de reais. Thiago tentou renegociar, mas sem sucesso. Em 2017, a incorporadora Brookfield e a securitizadora Gaia venceram a disputa judicial.

Os vídeos de ‘Primo Rico’ no YouTube já tiveram quase 90 milhões de visualizações. Sobre o fim dessa história, Thiago reflete: “Foi um tremendo estresse, é algo ruim sim, mas prefiro encarar como um aprendizado”.